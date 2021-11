Brasile, Bolsonaro accusato di crimini contro l’umanità per la gestione dell’emergenza Covid

Un rapporto del Senato brasiliano chiede che Bolsonaro sia perseguito per crimini contro l’umanità per la gestione della pandemia in Brasile, che ha portato a 600mila morti. In 1200 pagine il documento chiede che siano indagati anche membri della sua amministrazione e i tre figli, tutti impegnati politicamente. Se il comitato senatoriale voterà l’approvazione del documento, il 26 ottobre, questo passerà all’ufficio del procuratore generale Aras, incaricato da Bolsonaro e suo alleato. Bolsonaro continua ad affermare di aver agito nel miglior modo possibile per gestire la pandemia, e accusa il Senato di manovre politiche.

