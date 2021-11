ERRE PUNTO: dal 21 ottobre è DISPONIBILE il nuovo singolo “VECCHIA ROMA”

Il giovane rapper e cantautore romano Erre Punto esordisce con il singolo “Vecchia Roma”, estratto dal primo disco “Punto de Ritrovo” (AAR Music/Universal Music Italia), presente su tutti i stores digitali dal 21 ottobre 2021 .





Otto tracce nelle quali si alternano amicizia, amore, ambizione e ricordi dell’artista raccontati attraverso la sua grande capacità di storyteller dalle radici profondamente connesse alla romanità ma capace di parlare a tutti rendendo coinvolgente il mondo che dipinge per l’ascoltatore anche più lontano dal suo contesto territoriale.





Erre Punto sceglie di mescolare suoni e stili, tra passato e presente, e lo fa inserendo in questo brano uno stornello tra i più celebri della storia della vecchia Roma che nonna Nadia gli cantava sempre da bambino. Il video del brano è stato recentemente proiettato in anteprima proprio nelle vie di Trastevere che rappresentano iconograficamente nel mondo intero l’essenza stessa di una città che in una manciata di decenni sembra davvero lontana da ciò che era.

“Vecchia Roma” mescola con dolcezza, spontaneità e apertura entrambe le realtà, quella passata e quella presente, cercando di trasmettere a chi ascolta questo mix di elementi e sensazioni, così ricco di sfumature, al tempo stesso incisivo e delicato.





Il video, realizzato con la regia di Tommaso Campana e con la collaborazione di Roma.com, vede gli attori Emanuele D’Ercoli (“Il Paradiso delle Signore” Raiuno, “Luna Park” Netflix) e Nicole Marchiori impersonare proprio i nonni di Erre Punto appena conosciuti in una delle loro prime uscite per le vie della città. L’intera produzione ha avuto molto a cuore l’aspetto della sostenibilità, cercando di rendere omaggio alla Capitale rispettandone gli spazi, evitando di imbrattarla con manifesti o adesivi sparsi per la città.





Video disponibile qui:

https://www.youtube.com/watch? v=h61dWuDlOHQ





Il disco è edito da AAR Music e distribuito da Universal Music Italia, con la partnership di roma.com che ha investito nella promozione del progetto.





Contatti:

IG: @errepvnto

YouTube: https://www.youtube. com/errepuntotv

Sito: https://www.errepunto.it





Ufficio Promozione: Alessandra Placidi & Paola Pezzolla