Garante Privacy: ChatGpt sarà ripristinato

OpenAi ha raggiunto un accordo con il Garante della Privacy: ChatGPT tornerà online in Italia oggi o domani. L’azienda leader del settore dell’intelligenza artificiale si adeguerà dunque a nuove regole in materia di privacy, come richiesto dall’autorità italiana. Ad esempio, dovranno esserci in ChatGPT strumenti utili per permettere agli interessati, anche non utenti, di chiedere la rettifica dei dati personali che li riguardano generati in modo inesatto dal servizio o la cancellazione degli stessi, nel caso la rettifica non fosse tecnicamente possibile.

