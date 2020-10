“Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare ossea", il 13 ottobre l'incontro organizzato dall'Accademia di Medicina di Torino

L’ Accademia di Medicina di Torino organizza per il 13 ottobre alle ore 21 un confronto fra Lidio Maffi e Giuliano Vezzani sul tema “Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare ossea". Si svolgerà nell'aula magna di via Po 18, a Torino, con possibilità di seguire a distanza la conferenza collegandosi al sito www.accademiadimedicina.unito.it .

Lidio Maffi spiega in un articolo apparso su “Torinomedica.com" come l’ossigeno puro “assunto a pressioni superiori a quelle atmosferiche in speciali ambienti chiamati camere iperbariche stimola il ripristino delle normali funzioni fisiologiche accelerando la guarigione e promuovendo la rivascolarizzazione delle aree ipoperfuse o ischemiche".

Lidio Maffi è Direttore sanitario del Centro di Medicina iperbarica di via Pola a Torino. Giuliano Vezzani è docente al Master di secondo livello in Medicina subacquea iperbarica all’Università di Padova. Li introduce Alessandro Massè, professore di Ortopedia e Traumatologia all'Università di Torino. E’ necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail accademia.medicina@unito.it.