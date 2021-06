INTERVISTA a Liam&Care: il nuovo singolo "Party" e la SVOLTA

Intervista di Salvatore Santoru a Liam *

Da venerdì 30 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Party”, il nuovo singolo di Liam feat Care.

Party è una canzone leggera e allo stesso tempo ricca di significato. Vivere nel ricordo e la volontà di dimenticarlo nel presente, descrive a pieno il nuovo singolo di Liam e Care. La canzone è caratterizzata da un continuo oscillare tra le musicalità tipiche del rap/trap e quelle reggaeton, regalando un sound estivo accompagnato da una vena malinconica, il loro marchio di fabbrica. Insomma, la contrapposizione fa da padrona.

Spiegano gli artisti a proposito del loro nuovo inedito: «Party è un pezzo che dona serenità, ma allo stesso tempo fa riflettere. Amiamo i suoni tropicali che la caratterizzano e gli incastri tra le parole, supportando un contenuto orecchiabile, commerciale e fresca. Ogni volta che la facciamo ascoltare a qualcuno il responso è sempre lo stesso: “Ti rimane in testa”. Direi obiettivo dell’estate raggiunto, anche se “non so fare un pezzo reggaeton”. Stiamo lavorando duramente e più facciamo più ci rendiamo conto di quanto fortunati siamo, citando la canzone “benedetti”. Ricordo benissimo quando abbiamo strutturato la canzone: la spontaneità con la quale ha preso forma fa capire quanto amiamo quello che facciamo, e la speranza è quella di trasmettere quelle sensazioni di felicità a chiunque ascolti il brano».

Vi ricordate il momento in cui siete arrivati a comporre Party? Com’è andata?

Liam: eravamo in studio da me, era partita come una canzone normale, molto triste e nostalgica, ma aveva un potenziale in più e lo sentivamo. Quando abbiamo scritto il pezzo reggaeton ci si sono aperti gli occhi, illuminati. È stato pazzesco.





Il vostro obiettivo era quello di fare un singolo estivo? Quali sono gli elementi che rendono un brano tipicamente estivo?

Liam: non era proprio quello, ma una base reggaeton non può che dare le vibes dell’estate. Oltre a questo, anche il testo e la melodia vocale fanno molto la loro parte, ma la base raggeton, la chitarra acustica, e i suoni latini sono la giusta ricetta per una hit estiva coi fiocchi.





Perché Party rappresenta un nuovo capitolo per voi? Cosa rappresenta questo periodo che state vivendo per voi?

Liam: Party è un nuovo capitolo perché apre il nostro genere musicale a molta più gente diversa, a stili differenti. Party può piacere o non piacere, non c’è una via di mezzo, ma ha l’importanza di dare voce a tutte le nostre caratteristiche musicali.





Qual è la situazione sentimentale condivisa che ha fatto in modo che vi legaste così tanto?

Liam: la delusione, la tristezza, ma soprattutto il non sentirsi completi o pienamente soddisfatti dalla vita che abbiamo.





Dateci qualche consiglio per gli ascolti della buonanotte!

Liam: beh, qualsiasi canzone di Liam e di Care! Buona musica!





* Realizzata in collaborazione con lo staff della Red&Blue Music Relations