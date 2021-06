L’Alliance atlantique bat la campagne en Asie

Par Martine Bulard

que va donc faire la France dans cette galère ? Selon le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, qui commande les forces armées françaises de l’Asie-Pacifique. elle accumule en Asie-Océanie sept mille militaires, quinze navires de guerre et trente-huit avions présents en permanence. À cette armada se sont ajoutés, de la fin mars à juin, le porte-avions à propulsion nucléaire Charles-de-Gaulle, le sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire Émeraude, plusieurs avions (dont quatre Rafale et un A330 ravitailleur), le groupe opérationnel amphibie « Jeanne d’Arc » avec le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre, la frégate furtive Surcouf… Tout ce beau monde participe à une série de manœuvres militaires avec les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde.

Ce n’est certes pas la première fois que la France exhibe son attirail guerrier dans le secteur — en 2019, déjà, l’une de ses frégates avait franchi le détroit de Taïwan, provoquant un incident avec Pékin. Mais Paris ne l’a jamais fait à cette échelle. Et surtout, le président Emmanuel Macron inscrit cette politique de déploiement militaire « dans l’axe indo-pacifique », avec en ligne de mire la Chine. Il s’en défend parfois. Pourtant, lors d’un voyage en Australie, en 2018, il a fixé le cap : « La Chine est en train de construire son hégémonie pas à pas. Il ne s’agit pas de soulever les peurs, mais de regarder la réalité. (…) Si nous ne nous organisons pas, ce sera quand même bientôt une hégémonie qui réduira nos libertés, nos opportunités, et que nous subirons. » L’hégémonie américaine dans la région — réelle, celle-là — ne semble guère lui poser problème.

La géographie et l’histoire ont cédé le pas aux alliances militaro-diplomatiques. Subrepticement — et sans aucun débat national —, la France est ainsi passée du statut de « puissance indo-pacifique », comme elle aime à se définir en faisant valoir ses départements et collectivités territoriales d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, (...)

