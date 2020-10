SADA, "Fumo" è il terzo introspettivo singolo della band di Carpi

SADA- FUMO

E' IL TERZO INTROSPETTIVO SINGOLO DELLA BAND DI CARPI.

Fumo, nuovo singolo dei SADA è un brano nato da un'introspezione dovuta a un momento di forte emotività, come gran parte delle canzoni della giovane band.

In Fumo si racconta una relazione finita, ma non solo: Fumo non è una semplice canzone d'amore, è anche un manifesto della libertà di esprimersi e soprattutto di esprimere le proprie emozioni senza filtri. In una società in cui ci si sente in dovere di essere sempre contenti e felici, in realtà è ormai più comune il contrario.

Questa canzone è quindi un modo per dire:

“Ok sto male. Soffro, ma è normale. E voglio poterlo cantare a squarciagola”.